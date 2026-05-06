SANTO DOMINGO.- El mensaje de beeper con el número 666 (asociado a la «Bestia») fue la señal definitiva que selló el destino trágico del niño José Rafael Llenas Aybar, de 12 años, en un hecho de sangre que involucró venganza y depravación sexual.

Según las recientes declaraciones del abogado Francisco Hernández, tras la liberación de Mario José Redondo Llenas la mañana de ayer, este código fue recibido mientras los captores transitaban por la autopista Duarte.

Ante la señal, Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez desviaron su ruta hacia el Arroyo Lebrón, en Santo Domingo Oeste, donde ejecutaron al menor de 34 puñaladas, transformando lo que originalmente se planeó como un secuestro en uno de los crímenes más atroces del siglo pasado.

La planificación delictiva estuvo marcada por intentos fallidos previos, dirigidos originalmente contra la hija del dueño de la librería Susaeta y un hijo del empresario Eduardo Pellerano. Este último era padrino de José Rafael Llenas Aybar.

El jurista Hernández desmitifica la versión de un rito satánico, señalando como autor intelectual a Luis Martín Palma de la Calzada, esposo de la entonces embajadora de Argentina.

El jurista dijo que antes de llegar al peaje de la Autopista Duarte, Redondo Llenas recibió el mensaje de 666.

Hernández sostiene que Palma de la Calzada instruyó el asesinato bajo el pretexto de que el plan de secuestro había sido descubierto, asegurando que no podían quedar testigos vivos, sin embargo, el trasfondo real parece haber sido una oscura trama de manipulación y poder.

El móvil del crimen, según el abogado, radicó en una venganza personal de Palma de la Calzada contra Redondo Llenas.

La tensión entre ambos surgió luego de que el joven descubriera al extranjero teniendo relaciones sexuales con un joven en la «Casa de Argentina», la Ciudad Colonial, espacio cedido por el gobierno de Joaquín Balaguer y tras un altercado físico en una discoteca de La Romana, donde Redondo golpeó al hijo de Palma.

“La Casa de Argentina era el lugar donde este señor aprovechaba a algunos jovencitos… porque él era un depravado y llegaba a tener prácticas con ellos”, expuso el jurista al ser entrevistado por la periodista Colombia Alcántara, del medio Al Tantotv.

Estos detalles presentan el caso no solo como un rapto fallido, sino como la trágica consecuencia de una red de depravación y conflictos personales. Además de Francisco Hernández, la barra de la defensa de los implicados estuvo integrada por los destacados jurisconsultos Artagnán Pérez Méndez y Tomás Belliard, ambos ya fallecidos.

Hernández reconoce que, ciertamente, Redondo involucró a su amigo Moliné con el alegato de un secuestro por el cual recibiría una gran suma de dinero.

Afirmó que el secuestro era una simulación de Palma de la Calzada para involucrar a ambos jóvenes, pero su plan desde el principio era que mataran al niño como forma de vengarse de Redondo.

Código 666

“Si aparecía en el beeper el 666, y todo el mundo sabe lo que significa desde la interpretación bíblica, entonces Mario José debía eliminar al niño porque se había producido un ‘aborto’ del proceso”, detalló Hernández.

Indicó que la señal llegó antes de que los jóvenes alcanzaran el peaje de la autopista Duarte, un dato que asegura fue debatido durante las audiencias.

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El jurista recordó que, a pesar de las evidencias sobre la participación directa de Palma de la Calzada y su hijo, estos nunca fueron procesados. Según el abogado, el entonces presidente Joaquín Balaguer permitió su salida del país sin contratiempos, dejando una herida abierta en la justicia dominicana por la impunidad que rodeó a los autores intelectuales de esta tragedia.

Redondo Llenas

Tras cumplir una condena de 30 años por la muerte de su primo, Redondo Llenas salió de cárcel ayer, donde ofreció declaraciones a los medios de comunicación, en un discurso que pidió perdón a la sociedad y a la familia de la víctima.