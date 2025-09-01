El expresidente de la República Danilo Medina, el pasado 13 de mayo de 2024 sentenció que el partido que quedara en tercera posición en las elecciones de ese año desaparecería.

En la fecha en cuestión, el también presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) arengó a sus militantes a acudir a las urnas a votar bajo esa premisa.

“El partido que quede en tercer lugar comenzará su extinción en el sistema de partidos de la República Dominicana, por tanto, el el Partido de la Liberación Dominicana sí o sí debe quedar primero o debe quedar en segundo”, indicó Medina en la fecha en ese momento.

Seis días después de ese pronunciamiento se celebraron las elecciones generales, en las que el PLD justamente fue relegado a ese posicionamiento. Llevó Abel Martínez como candidato presidencial y apenas alcanzó 10.39 %.

La primera posición recayó sobre Luis Abinader, del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), con 57 % de los votos y, en segunda posición, Leonel Fernandez, por la Fuerza del Pueblo, con 28.20 %.

Primer lugar

Contrario a lo planteado en mayo del 2024, Medina aseguró algunas mediciones que maneja y otras que han salido publicadas, el PLD actualmente está compitiendo por el primer lugar en la preferencia de los ciudadanos, como partido político.

“Mi esperanza es que el año que viene, a más tardar, ya el PLD esté encabezando la preferencia electoral del pueblo dominicano, por encima del partido de Gobierno y de cualquier otra fuerza política nacional”, comentó durante una visita en la provincia de Monte Plata, donde juramentó decenas de nuevos miembros de esa entidad.

“Las cifras que hemos visto son nacionales y esas cifras recogen el sentir de la población en su conjunto. Yo sé que estamos bien y que estamos subiendo en todas las capas sociales y también cuando se segmenta la población por edades”, expresó el dos veces presidente.

Dijo que esas decenas de dirigentes que fueron juramentados en la asamblea en Monte Plata, es parte del trabajo de consolidación que viene realizando esa entidad políticas con miras a las elecciones del 2028.

Renuncias

Desde su salida del poder en el 2020, el PLD ha sufrido una estrepitosa caída electoral, cayendo en cinco años 27 %, partiendo de que en el 2020 su votación fue de 37 %, pero en el 2024 fue de 10.39 %.

Todavía la organización morada no ha encontrado la fórmula electoral para detener su descrecimiento, el cual para mucho, tiene su sustento en las acusaciones de corrupción administrativa que pesa contra exfuncionarios y allegados al PLD.

Complica

La mayoría de los presidenciables del PLD se opuso a la escogencia adelantada de su candidato presidencial, lo que generó más conflictos en esa partido. En virtud de eso, el Tribunal Superior Electoral (TSE) suspendió dicha elección.

Exsenador

Las renuncias más recientes del PLD fueron la del exsenador de Barahona, José del Castillo Saviñón, su esposa Charinee Ovalles y Luis Alberto Peláez. Eso ocurrió el 11 de agosto, alegando que ese partido había perdido los elementos que le habían dado origen. Las dimisiones se produjeron en momentos que los tres eran investigados por el comité de disciplina del PLD.