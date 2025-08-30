El PRD, ganó por primera en el 1962 con Juan Bosch, ha sido el partido más grande RD.

La irrupción del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y la Fuerza del Pueblo (FP) sepultó el liderazgo político tradicional que por años cohabitó e influyó en el sistema político dominicano.

El surgimiento del PRM prácticamente desterró al Partido Revolucionario Dominicano (PRD), fundado el 21 de enero de 1939, en la Habana, Cuba, durante la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo.

En 2014, fruto de las confrontaciones internas con el presidente del PRD, Miguel Vargas Maldonado, un grupo de dirigentes, encabezados por Luis Abinader e Hipólito Mejía, decide crear el PRM, alcanzando el poder por primera vez seis años después.

El PRM y la FP revolucionan la política dominicana, desplazando partidos tradicionales

En 2024, Abinader que había ganado en 2020, es reelecto con el 57 %, reafirmando la preeminencia del PRM.

Puede leer: Desafíos para la oposición: El PRM sigue dominando la escena política

Mientras que el partido del “jacho prendío” quedó reducido a un 0.45 % fruto de la obtención de 19,790 votos, según los boletines emitidos por la Junta Central Electoral (JCE).

Desde 1930 a la fecha, es decir, en los últimos 95 años, el manejo de los destinos nacionales ha recaído sobre los partidos Dominicano; Revolucionario Dominicano (PRD); Reformista Social Cristiano (PRSC); de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM).

Con la alianza electoral con el PLD en 1996 y la posterior muerte de Joaquín Balaguer, el 14 de julio de 2002, el PRSC inició un declive sistemático. En el pasado proceso, la entidad, erigida el 20 de abril de 1964, se limitó a 38,126 votos, un 0.87 %.

PLD

El PLD, que surgido el 15 de diciembre del 1973, bajo el liderazgo del profesor Juan Bosch, gobernó por 20 años, incluyendo 16 ininterrumpidos (2004-2020), correspondiendo tres periodos a Leonel Fernández (1996-2000, 2004-2012) y dos Danilo Medina (2012-2020).

Sin embargo, la otrora maquinaria peledeísta, que llevó Abel Martínez como candidato presidencial, se redujo considerablemente en la contienda general pasada con apenas 10.39 %, muy distante el 37 % alcanzado por Gonzalo Castillo en 2020.

Su baja se remonta al 2019 cuando se divide por conflictos internos entre el entonces presidente Danilo Medina y Leonel Fernández, acusando éste último y al danilismo de imponer a Gonzalo Castillo como candidato.

Con las acusaciones de corrupción administrativa de exfuncionarios, el PLD ha recibido una gran embestida de renuncias, siendo el más beneficiado la Fuerza del Pueblo.

Leonel Fernández

Ante la división del partido morado, Leonel Fernández, acompañado de cientos de miles de peledeístas el 17 de octubre de 2019 forma la FP. Seis años después, es la segunda fuerza política, desplazando de ese sitial al PLD.

En 2020, la FP, que fue aliada al PRM, alcanzó 8.90 % de los sufragios y en el 2024 se consolidó en segundo lugar con 28.85%, un aumento de 20 %.

Dominio

En el sistema electoral, han surgido decenas de partidos políticos, incluso actualmente hay 34 reconocidos, pero ninguno ha tenido la connotación y el dominio de los analizados en este trabajo.

Influencia

El PRSC y el PLD han sido los que más han gobernado desde 1966 a la fecha. El PRSC gobernó por primera vez desde 1966 hasta el 1978 y luego 1986-1996, año que gana el poder el PLD, que luego retorna en 2004 y pierde en 2020. El PRD subió al poder en el 1962, luego 1978-1986 y 2000-2004.