Danilo: “Yo no tengo dudas de que el PLD va a ganar las próximas elecciones”

Santo Domingo.-“Yo no tengo dudas de que el PLD va ganar las próximas elecciones, ninguna”, aseguró este lunes el expresidente de la República, Danilo Medina.

El exmandatario (2012-2020) dijo que ningunos de los seis que corren a lo interno de esta organización por la candidatura, ha sido candidato en otra ocasión, por lo que están presentando un producto nuevo a la sociedad.

“Nosotros tetemos la diferencia de que ninguno de los compañeros que están terciando en este proceso han sido candidato a la Presidencia de la República, algunos han sido precandidato (solo uno) pero la mayoría, ninguno ha sido candidato a la Presidencia, o sea, nosotros vamos presentando un producto nuevo a las próximas elecciones, que es lo que nos va a garantizar a nosotros volver al poder en el 24”, aseguró el presidente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) durante una entrevista en el programa el Sol de la mañana de Zol FM.

“Yo siento que en el PLD hay conciencia de que, la única manera que tenemos de volver al poder, es manteniéndonos juntos, unidos, que el país vea a un PLD que está por encima de intereses particulares, porque nadie en nuestra organización está por encima del partido, agregó Medina y advirtió que “el que quiera llegar al poder tiene que montarse en ese carro y lo mejor es que ese carro esté bien”.

Sobre el proceso interno que tendrá el PLD este próximo domingo, Medina dijo que en los procesos se va a ganar y a perder, y pidió a los que no ganen, aceptar la derrota de la mejor manera.

Danilo Medina se puso como ejemplo, diciendo que sabe perder, y que es un demócrata a “carta cabal”.

“Y yo me excluyo, porque yo sé perder. Yo soy un demócrata a carta cabal. Yo le entregué la Presidencia al presidente Hipólito Mejía sin habérmela ganado, acepté que perdí sin que haya perdido (en referencia a que en el 2000 éste no alcanzó el 50% más un voto), y perdí unas primarias del doctor Leonel Fernández también, y la acepté (2007), me retiré un poco, pero acepté mi derrota, no me fui del partido ni comencé a hablar mal de mi partido (lo que hizo Fernández al perder unas primarias en 2019), entonces yo he sabido perder y también he sabido ganar”, sostuvo.

El presidente del PLD aconsejó a los que pierden, que en política nada se pierde, “el trabajo político siempre se acumula”.

Dijo que “pocos partidos se someten a una elección democrática para la elección periódica de sus autoridades y para la elección de sus candidatos”.

“Aquí la mayoría de partidos señalan con el dedo, quienes son candidatos y quienes no son candidatos”.

Dijo que un grupo de 20 o 22 miembros del Comité Político ha decidido quedarse neutral y no apoyar a ningún candidato, para hacer una especia de arbitraje del proceso interno.

Padrón

Medina aseguró que cerca de medio millón de personas se ha sumado al PLD, 56% de ellos son jóvenes, sumado al padrón oficial de 1.7 millones de personas depositado en la Junta Central Electoral (JCE), al que llamó no confiable, porque tiene muchas personas pasivas.