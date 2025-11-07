El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) anunció que pondrá en funcionamiento mañana su plataforma digital de formación política en un acto que será encabezado por la dirección de la organización política.

La actividad está programada para iniciar a las 10:00 de la mañana en el salón Bienvenido Sandoval de la Casa Nacional Reinaldo Pared Pérez, la cual contará con la asistencia de miembros, militantes y dirigentes de la organización.

La importancia de la formación política para el fortalecimiento del PLD, la relevancia del funcionamiento de una plataforma virtual, que permita la formación política de los miembros y militantes se explicará en el curso del acto.

Miembros del Comité Político y Central, dirigentes nacionales y militantes del Partido de la Liberación Dominicana han confirmado su participación en el encuentro para el cual se está convocando por las vías tradicionales del PLD y mediante contacto directo.

El X Congreso Ordinario Reinaldo Pared Pérez del PLD aprobó su Programa de Formación Política, que se viene implementando en diferentes ejes, del que la plataforma digital es parte esencial del mismo.

Alejandrina Germán es la titular de la Secretaría de Formación Política y coordinadora del Instituto de Formación Política, profesor Juan Bosch, entidades responsables de impulsar el programa formativo y de la organización del acto de este sábado.

Entre los objetivos del programa de formación política del Partido de la Liberación Dominicana está contribuir al fortalecimiento del nivel formativo y del compromiso social, político y ético de las y los miembros del PLD.