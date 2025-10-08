Santo Domingo.– La Fundación Bulevar de las Estrellas anunció que rendirá homenaje a David Ortiz, reconocido como uno de los bateadores designados más destacados de la historia del béisbol, con la develización de su estrella el próximo 12 de noviembre de 2025.

El acto se llevará a cabo en el paseo de la avenida Winston Churchill esquina Víctor Garrido Puello, y contará con la asistencia de figuras del deporte, la música y la cultura dominicana.

David Ortiz: una leyenda viva

Ortiz, inducido al Salón de la Fama de Cooperstown en 2022, cuenta con una trayectoria destacada en las Grandes Ligas:

Diez Juegos de Estrellas (2004-08, 2010-13 y 2016).

(2004-08, 2010-13 y 2016). Siete Bates de Plata (2004-07, 2011, 2013 y 2016).

(2004-07, 2011, 2013 y 2016). Tres Anillos de Serie Mundial (2004, 2007 y 2013).

(2004, 2007 y 2013). Campeón del Home Run Derby 2010 .

. Ocho veces ganador del Premio Edgar Martínez como mejor bateador designado.

Carlos Batista Matos, presidente de la fundación, destacó que la exaltación reconoce los aportes individuales y colectivos de Ortiz a la cultura deportiva dominicana, resaltando cómo ha representado la identidad del país a nivel internacional.