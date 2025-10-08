El Yankee Stadium se convirtió en un lugar de encuentro para estrellas del deporte y el entretenimiento anoche, mientras los Yankees luchaban por la victoria.

Leyendas de los Yankees como Andy Pettitte y CC Sabathia mostraron su simpatía por Nueva York, mientras que los íconos de la música Bad Bunny y Daddy Yankee añadieron un toque de emoción al evento.

El futuro astro de la NFL, Malik Nabers, también se unió a la celebración, demostrando que el amor por los Yankees une a personas de todos los ámbitos.

Mientras que el juego estaba encendido, Toronto ganando 6-1 en la tercera entrada, los Azulejos tenían todo a su favor contra los Yankees en el Bronx el martes por la noche.

Pero el abridor de los azulejos, Shane Bieber, y la defensa que cometió tres errores mortales que dieron paso a que los Yankees anotaran ocho carreras.

Resultado de esto los Yankees triunfaron 9-6 ante los Blue Jays y colocaron la serie 2-1 todavía a favor de Nueva York.

Toronto busca avanzar a la Serie de Campeonato de la Liga Americana por primera vez desde el 2016.

Los Yankees pasaron los primeros episodios del Juego 3 con la mirada baja:

Pero Aaron Judge cambió el panaorama con un cañonazo de 3 carreras que empató el juego.

Olvidando lo que había pasado en los 3 primeros episodios.

Más adelante Jazz Chisholm Jr. conectó un jonrón solitario que volvió a encender el escenario, los Yankees con todo esto evitaron la eliminación.

Oportunidad

Los Azulejos aún podrían eliminar a los Yankees en el Juego 4 de hoy en el Yankee Stadium.