Ambiente favorable

Cuando hay un clima de confianza institucional. Por supuesto, tiene un costo que termina reflejándose en los precios. Explicado en el marco de políticas públicas, no es más que una capitalización de beneficios y reducción de costos de transacción.

Capitalización de rentas en el momento en que mejora el entorno institucional y sube el valor de los activos, incluyendo la propiedad y producción de bienes y servicios. Comprende la capitalización o prima de riesgo. En la otra cara de la moneda, baja la seguridad o la confianza, sube el riesgo y eso encarece también los precios. Incremento que se produce para cubrir la prima por riesgo, con la incertidumbre y mayor costo de operación que esto representa. Los costos de transacción conectan favorablemente solo en una economía institucional: la confianza y seguridad reducen costos pero al mismo tiempo añaden valor, trasladado vía precios. Volvemos a los costos de transacción y oportunidades para señalar sus beneficios en el reconocimiento del valor del trabajo. Factor que estimula la competencia y, con ello, el crecimiento. Escala de valores en la que se manifiesta una amplia y mejor calidad en los rangos de ofertas en el mercado. Esto es diversidad con todas las opciones a escoger. En pocas palabras, libre mercado.

La mano de obra de obreros, artesanos, agricultores y profesionales encuentran en este clima una justa compensación a sus aportes y esfuerzo, lo cual es ampliamente redituable en todo sentido. Responde al lema de ‘ganar ganar’ en términos económicos y sociales. De ahí que las mejoras en la confianza institucional pueden elevar el valor de la propiedad mediante la capitalización de beneficios. Valga la reiteración para enfatizar. El aumento tiende a trasladarse al mercado a través del precio final, mientras que costos asociados al funcionamiento institucional, cumplimiento, garantías, regulaciones, en fin, se reflejan en los precios de bienes de consumo.

Y así en los productores, con lo cual se protegen los sectores que propician la estructura que enciende el motor y mantiene en marcha la economía. Fórmula bien entendida y aplicada efectivamente.