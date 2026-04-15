“Milly, Reina del Merengue” llega a los cines dominicanos este 16 de abril

SANTO DOMINGO. – La gran pantalla dominicana recibe este jueves 16 de abril una propuesta poco explorada en la industria local: el género musical, con el estreno de “Milly, Reina del Merengue”, inspirada en la vida de la emblemática artista Milly Quezada.

La película, bajo la dirección de Leticia Tonos Paniagua, reconstruye los años formativos de la cantante, desde su salida de República Dominicana hasta su crecimiento artístico en el Nueva York de los años 70, en un entorno marcado por el auge de la música latina.

Más que una biografía tradicional, el filme propone una narrativa emocional guiada por canciones, mostrando su proceso de adaptación, identidad y consolidación como una de las voces más representativas del merengue.

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Durante la premier, el equipo destacó el carácter innovador de la producción, al tratarse de una apuesta que combina actuación, música y puesta en escena, con el objetivo de conectar con el público desde lo cultural y lo emocional. El elenco está encabezado por Sandy Hernández y Juan Carlos Pichardo Jr., junto a figuras como Pavel Núñez, Jandy Ventura y Ramón Tolentino, entre otros talentos.

La producción, a cargo de Línea Espiral, Belle Films y Reaktor, ha recorrido importantes festivales internacionales como el Festival de Cine Global de Santo Domingo, el Miami Film Festival y el Festival Internacional de Cine de Panamá, consolidando su proyección fuera del país.

Con esta entrega, el cine dominicano da un paso hacia la innovación, apostando por nuevas formas de contar historias en la pantalla grande.