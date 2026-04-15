La Embajada de los Estados Unidos, en su esfuerzo por alertar a los aspirantes a obtener visados sobre los riesgos de presentar expedientes con documentos adulterados y reiterar que no permitirá la corrupción, realiza frecuentes publicaciones en su página web y orienta a los ciudadanos estadounidenses residentes en el país sobre medidas preventivas.

En su más reciente publicación, la delegación diplomática exhortó a los solicitantes de visado a no mentir ni presentar documentos falsos, ya que esto puede resultar en una prohibición permanente de visa, según la ley de inmigración de los Estados Unidos, lo que implicaría no poder visitar, trabajar, estudiar ni vivir en ese país.

La Embajada explicó que el fraude de visa incluye mentir en la solicitud o presentar documentos falsos o alterados, lo que pone en riesgo el futuro del solicitante.

Asimismo, cada vez que un fenómeno natural amenaza al país —como ciclones, ondas tropicales o vaguadas— y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) emite alertas por lluvias o tormentas en distintas zonas, la Embajada difunde informaciones exhortando a sus ciudadanos a tomar las medidas preventivas correspondientes.

En otra de sus advertencias, la Embajada de los Estados Unidos comunicó a las personas con visas que el Departamento de Estado tiene amplia autoridad, bajo la ley de inmigración estadounidense, para revocar visas, incluso después de haber sido emitidas.

Indicó que una visa puede ser revocada si una persona es arrestada, condenada por un delito, incurre en conductas que no corresponden con el tipo de visa que posee, permanece en Estados Unidos más allá del tiempo autorizado o representa una amenaza para la seguridad pública o nacional, entre otras razones.

Durante el mes de febrero del presente año, la embajadora Leah Francis Campos ordenó el cierre de la oficina de la DEA en Santo Domingo, tras detectar presuntas irregularidades, enviando un mensaje claro de que la corrupción, o incluso su percepción, no tiene cabida en el Gobierno de los Estados Unidos.

Mientras la investigación continúa y la justicia sigue su curso, los programas de visas y otros procesos internos están siendo auditados para garantizar que el sistema salga de este proceso más fuerte y resiliente.