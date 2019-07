SAN JUAN DE LA MAGUANA.- El licenciado Ramón de la Rosa decidió no inscribirse como precandidato a la senaduría por esta provincia, informando que el próximo miércoles ofrecerá una rueda de prensa en la ofrecerás informaciones importantes.

De la Rosa inclusive, había informado que se inscribiría ayer domingo a las cuatro de la tarde, desde tempranas horas decenas de seguidores suyos dentro del Partido de la Liberación Dominicana-PLD-, se concentraron en el centro de inscripción, pero finalmente el miembro del Comité Central no se presento.

Consultado en relación a su decisión, Ramón de la Rosa, ex gobernador de esta provincia y ex cónsul general dominicano en Puerto Príncipe, Haiti, solo se limito a informar que no aspirara a la senaduría para las elecciones del 2020.

Se da por descontó que el miércoles tres de este mes, entre otras cosas, anunciara su respaldo a la precandidata a senadora, licenciada Lucia Medina Sanchez, ambos connotados miembros de la corriente de Danilo Medina Sanchez.

Por lo pronto, solo Yomaira y el actual senador ingeniero Félix Ramón Bautista Rosario, “se medirán en el terreno del honor”, por la nominación a la importante posición en esta provincia.

Se presume que la decisión del licenciado Ramón de la Rosa de retirar sus aspiraciones a la senaduría, guarda relación las aspiraciones de uno de sus hijos, ingeniero Lenin de la Rosa Galván, a la candidatura a la alcaidía de este municipio, en poder de la arquitecta Hanói Sanchez Paniagua, quien en el 2020, cumplirá 14 ininterrumpidos en la posición.