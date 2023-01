El periodo de la ilustración constituye un concepto de alta categoría histórica para la humanidad. Aunque la gran Revolución Francesa, con nombres como Voltaire, Rousseau, Diderot y D´ Alembert, hicieron de Francia el buque insignia para ese gigantesco paso de las tinieblas a la luz, lo cierto es que ese período de la razón, impactó casi a todos los países de Europa, y las figuras de Wolfgang Goethe y Friedrich Schiller, dan plena constancia.

Después de más 200 años de ese período de ilustración en todos los órdenes del saber, pienso que la República Dominicana, se merece un espacio para pasar de las tinieblas a la luz, pero, sobre todo, en el terreno político. Sin ánimo de violar derechos fundamentales, estoy convencido de que constituye una mayor violación el que los dominicanos, abramos espacios legales a políticos semianalfabetos que no saben si el Estado que piensan dirigir se escribe en mayúscula o minúscula.

Se torna imprescindible la realización de debates públicos para asegurarnos que no estamos eligiendo analfabetos en la primera magistratura y otras posiciones del Estado, pues, realmente, como decía el siempre recordado, dramaturgo y poeta alemán, Bertolt Brecht:’’ El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, ni participa en los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del pan, del pescado, de la harina, del alquiler, de los zapatos, de las medicinas, dependen de las decisiones políticas…’’

Urge una ley que obligue a la participación en debates públicos de los aspirantes a la presidencia de la República y otros cargos públicos. Aspiramos a una cultura de debates. Ya Juan Bosch y Láutico García lo hicieron un 17 de diciembre de 1962, y don Juan Bosch demostró su superioridad intelectual ante el sacerdote jesuita.

De igual manera, pero en 1856, Abraham Lincoln y Stephen Douglas, llevaron a cabo grandes debates, que fortalecieron el sistema democrático de los Estados Unidos.

Hay que pasar de las tinieblas a la luz, mediante debates obligatorios. Eso pienso.

Por: Ramón Rodríguez

centrodeidiomaswashington@gmail.com