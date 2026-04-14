De ‘Pequeños Traviesos’ a problemas legales: Bug Hall sigue en líos

Ohio.- Brandon “Bug” Hall, conocido por su papel infantil en Pequeños traviesos, fue arrestado en el estado de Ohio tras no presentarse a una audiencia judicial relacionada con una infracción de tránsito, según medios internacionales.

El actor, de 41 años, fue puesto bajo custodia por un cargo de incomparecencia, luego de no asistir a una citación judicial pautada para el 31 de diciembre de 2024. La audiencia estaba vinculada a una multa de tránsito emitida dos meses antes.

Motivo del arresto



De acuerdo con documentos legales, Hall fue sancionado el 29 de octubre de 2024 por no presentar prueba de seguro de responsabilidad civil durante una intervención policial en Ohio. Su ausencia en la audiencia derivó en la orden de arresto.

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Trayectoria de Brandon Hall

El intérprete alcanzó notoriedad en la década de 1990 al dar vida a “Alfalfa” en Pequeños traviesos, película estrenada en 1994 y dirigida por Penelope Spheeris.

En esa producción compartió pantalla con actores como Travis Tedford, Brittany Ashton Holmes, Kevin Jamal Woods, Jordan Warkol y Zachary Mabry, además de figuras reconocidas como Whoopi Goldberg, Mel Brooks y Daryl Hannah.

Tras su etapa como estrella infantil, Hall participó en diversas producciones de televisión y cine, incluyendo series como Beverly Hills, 90210, CSI: Crime Scene Investigation, Masters of Sex, Nikita y Castle.



En el cine, formó parte de películas como American Pie Presents: The Book of Love (2009), The Stupids (1996) y Get a Clue (2002), esta última junto a Lindsay Lohan y Brenda Song.

Antecedente legal



Este no es el primer incidente legal en su historial. En junio de 2020, fue arrestado en Texas por un delito menor relacionado con la posesión de sustancias para inhalación.