Defensa a Wessin

El licenciado Elías Wessin Chávez, hijo del general Wessin, hoy diputado del Congreso Nacional y presidente del Partido Quisqueyano Demócrata, un fiel defensor de la conducta de su padre en cualquier escenario, nos escribe una carta en relación a un artículo publicado recientemente en esta columna su carta empieza así:

“Estimado amigo, he visto tu artículo sobre una carta predictiva, de lo que hoy vivimos, del Gral. Elías Wessin y Wessin al entonces Director de El Nacional Radhamés Gómez Pepín. En ella al hacer la introducción mencionas que mi padre participó en «hechos deleznables». Me extraña de tu parte esa expresión, esa apreciación ha sido el «cliché» manido y falso de la izquierda en contra del General que evitó una Venezuela temprana en RD.

Ahora, en frío, podemos discutir esos hechos y nosotros los wessinistas que ahora contamos con las Redes y la posibilidad de refutar una propaganda ominosa, entendemos todo lo contrario. Si hoy tenemos Libertad y una Democracia (aun sea imperfecta) se lo debemos a Wessin y a los soldados de San Isidro, que en ese entonces y siempre, fueron respaldados por el pueblo moderado y conservador”.

El doctor Manuel Aquino también nos escribe esta nota: “gran artículo doctor. Siempre leo sus escritos y los propago en FB. No está usted en FB por casualidad? En RD hay un grupo pro haitiano, ahora debilitado, que no recula, pero las cosas les han cambiado en este gobierno, el Instituto Duartiano está muy activo, lo mismo que otros grupos nacionalistas. Siempre he dicho que no me importaría me llamaran «Patriotero», yo pelaría si me llamaran entreguista o fusionista.

Parece que el canciller leyó su artículo porque anunció todo lo que está haciendo y aseguró que el plan ese de contingencia no tiene ningún valor jurídico, ya que no fue ratificado por el congreso, que fue solo algo entre Danilo y la ONU. Siga denunciando. Vinicio Castillo dijo estar conforme con eso, pero inconforme aun con la cláusula que permitiría a USA la decisión de meter refugiados. Eso está en el TC, pero, para esasgentes parece que es una papa muy caliente, porque en 2 años nada han dicho. Hay patria, doctor. Estuvimos muy contentos con los avances del Instituto Duartiano y los pasosdados por Abinader en la frontera”.

Asimismo, a través del correo electrónico, el señor F. Castellanos, enfoca el tema haitiano su carta dice así: “acabo de leer su artículo sobre el tema haitiano. Lo apoyo completamente, y solo debo agregar la “locura” particular mía sobre el control fronterizo. Es lo siguiente: si son como 400 Km lineales, si usted pone un come-cheque, botella, “diplomático” o “asesor”, cada cien metros, con todos esos mencionados, basta y sobra para que ningún inmigrante ilegal entre por la frontera terrestre. Y para hacerlo menos gravoso para los que cuidarán nuestra “dominicanidad”.

Y que se les siga pagando el salario que hasta ahora no se han ganado, para que no se diga que el estado dominicano es cruel. Y claro, el hijo de Vincho y otros que nos creen más puros que el agua de manantial, que sean ellos los primeros voluntarios en hacer el primer turno.

Por: Hugo Ysalguez

