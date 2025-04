Puertorriqueño Dei V llega “bendecido” a España con el aval de Bad Bunny

Madrid, 1 de Abril (EFE).- Hace solo un lustro el puertorriqueño Dei V empezaba a plantearse un futuro en la música. Desde este martes, avalado por el mismísimo Bad Bunny y convertido en uno de los diez artistas con más escuchas en España en 2024, ofrecerá tres conciertos en un país que lo ha “bendecido».

“Me han dicho por ahí que lo que estoy haciendo es grande, porque no mucha gente ha llenado el Movistar Arena, mucha gente de mi país incluso que son grandes.

Me siento bendecido con España porque me han dado ese apoyo que no me han dado más en ningún lado”, afirma a EFE a unas horas de su concierto en Madrid.

Desde allí, donde promete colaboraciones sorpresa, tiene previsto viajar a Barcelona para ofrecer dos “shows” más el 3 y 4 de abril, loco por cantar en su repertorio un tema como ‘BadGyal’, que junto a las estrellas nacionales Saiko y JC Reyes lo mantuvo aquí varias semanas en el número 1 el pasado año.

“Traté de tirar códigos de aquí y creo que es uno de los mejores versos de mi carrera, de los más que más me gusta a mi personalmente y una de mis colaboraciones favoritas”, manifiesta sobre este corte que ayudó a cimentar su fama en España, aunque ya estuviese “prendido».

Con 22 millones de oyentes mensuales en una plataforma como Spotify, parece increíble que hace cinco años, después de sufrir una lesión en su rodilla que lo apartó del deporte, empezara a lanzar su música hasta terminar trabajando con algunos de los más grandes del urbano latino, véase Mora, Ñengo Flow, Karol G o el tambiénño Bad Bunny. “Todavía no me lo creo.

Esto bien agradecido por la vida con Dios, con mi familia, mi equipo y los artistas y los productores que me han ayudado a llegar aquí. Todo eso tiene que ver, pero no tengo una explicación”, asegura. En 2024 lanzó su primer LP, ‘Quién es Dei V?’, al que muy recientemente le ha seguido un EP titulado ‘Los Flavorz’, en el que ha vuelto a intentar reiventarse.

“Mi fuerte es que siempre trato de hacer cosas diferentes, que nada sea igual a la canción anterior”, señala ante un nuevo trabajo en el que en solo siete cortes incluye tengo trap, r&b o reguetón. Que no se parezca “a nadie, con un sonido único”, además de su “humildad” y que se vea que se trata de “gente buena” es lo que en su opinión le ha hecho atractivo a otros artistas que han querido trabajar a su lado, mientras sueña con la oportunidad de colaborar algún día “con Shakira o Tego Calderón».

“Pienso que soy un artista que cuando vayan pasando los años, voy a ir a evolucionando como lo ha hecho Daddy Yanqui, Don Omar o Ñengo Flow. Creo que al boricua no se le va la esencia nunca más, la verdad, que uno nace con ese piquete”, opina.

Su llegada a España se produce poco después de que viera la luz ‘Debí tirar más fotos’, el último y alabado álbum de Bad Bunny, en el que su paisano ha querido hacer un retrato de los valores de su tierra, también del talento, y del peligro de que eso se pierda por el feroz capitalismo estadounidense.

“Eso fue lo más importante, lo de la cultura de nosotros. Me siento bien orgulloso y emocionado de salir en el disco, porque yo soy de ahí y fue algo que (Bad Bunny) hizo para Puerto Rico y que se fue mundial”, afirma Dei V, que ha visto como su participación con ‘Veldá’ se convertía en el tema más reproducido de su repertorio, con 276 millones de escuchas. EFE

Por: Javier Herrero