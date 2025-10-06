La cantante urbana Yailin “La Más Viral” informó el domingo que sufrió un accidente de tránsito en la madrugada, luego de que circularan en redes sociales rumores sobre un choque de su lujoso vehículo McLaren azul al salir de una discoteca en Santo Domingo.

A través de su canal de difusión en Instagram, la intérprete de “Bing Bong” relató que el incidente la dejó con golpes en la espalda y en la cabeza, aunque se encuentra fuera de peligro.

“Después de chocar dos veces contra la pared, quedé mal de la espalda y de la cabeza… pero Dios me dio otra oportunidad de vida, y eso es lo que más agradezco”, expresó la artista, quien cuenta con más de 12 millones de seguidores en la plataforma.

Yailin explicó que el impacto fue tan fuerte que estuvo a punto de salir por la ventana del conductor, pero gracias a su acompañante, identificado como Gumeza, logró evitar una tragedia.

“Casi salgo por la ventana del chofer, pero gracias a Dios y a Gumeza que me pudo jalar, no salí por la ventana”, añadió.

La llamada “chivirika” aseguró que se encuentra en proceso de recuperación y agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de sus seguidores, afirmando que pronto retomará sus actividades y nuevos proyectos musicales.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles oficiales sobre el estado del vehículo ni sobre el lugar exacto del accidente.