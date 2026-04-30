Delcy Rodríguez y una amnistía que deja dudas y presos

Delcy Rodríguez

Presidenta de Venezuela

La ley de amnistía que promovió para restablecer la conciliación no ha supuesto la liberación de todos los presos considerados políticos. Se ha denunciado que las excarcelaciones no solo han sido selectivas, sino insuficientes. A pesar del beneplácito con que cuenta del presidente Donald Trump, el panorama social y político no acaba de despejarse.

Onéximo González

Onéximo González

Director de la Omsa

La incorporación de 15 autobuses renovados al corredor de la 27 de Febrero es una acción muy significativa para reducir el déficit de asientos en el transporte de pasajeros. Pero el aporte sería más efectivo si se acompañara de alguna medida para reducir los tapones que tanto irritan y demoran el transporte en la ciudad.

Víctor «Ito» Bisonó / Foto: José de León

Víctor Bisonó

Ministro de Vivienda

Con el tiempo que apremia estimula su garantía de que se cumplirá con las instalaciones para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. Si bien no parece que haya excusas para justificar imprevistos, el compromiso es importante para alejar cualquier duda sobre la construcción de las obras.