SANTO DOMINGO.- El aspirante a la nominación presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader Corona, denunció la existencia en el Congreso Nacional de grupos que tratan de comprar legisladores de todos los partidos políticos para que voten por la reforma constitucional para restablecer la reelección presidencial.

Consideró inaceptable esa “sinvergüencería” que no debe volver a pasar y advirtió que esa práctica tendrá consecuencias nacionales e internacionales, “para el que compre y para el que se venda”

Advirtió que el PRM está haciendo las indagatorias de lugar, porque actuará contra quienes intenten imponer, a través del Congreso, la repostulación del presidente Danilo Medina.

“Les estamos dando seguimiento, porque este país tiene que cambiar. Que sepan que eso va a tener consecuencias”, precisó el dirigente político, durante una entrevista en el programa El Día, que se transmite por Telesistema, canal 11.

Sin embargo, Abinader no especificó qué tipo de acciones emprendería su partido en contra de quienes promueven en el Congreso la repostulación del jefe del Estado.

No obstante, advirtió que “cualquiera puede ser procesado judicialmente”, con relación a ese tema.

“Yo le puedo decir hoy que sí. Que hay grupos tratando de comprar legisladores de todos los partidos. Hay grupos tratando de comprar legisladores”, ratificó, respondiendo preguntas de los productores del programa sobre ese tema.

“Eso no estaba pasando pero ya sí. Nosotros le estamos dando seguimiento”, siguió diciendo.

“Aquí (en República Dominicana) tenemos que realmente hacer un país diferente y no aceptar ese tipo de situaciones”.

“Tenemos que poner una barrera a ese tipo de sinverguencería, para que no vuelva a pasar”, insistió.

Dijo sentirse orgulloso de los 50 diputados y los dos senadores que representan al PRM en el Congreso Nacional porque, hasta ahora, ninguno ha dado evidencias de apoyo a la reelección presidencial.

“Hasta ahora no hay nadie de nuestro partido que yo puedo decir que ha accedido a eso. Yo me siento hasta la fecha muy orgulloso de los legisladores nuestros”, expresó

Empero, ratificó que los legisladores de su partido que se sumen a apoyar la reelección serán expulsado de las filas del PRM, como sucedió en 2015 cuando fue modificada la Constitución para permitir la reelección de Medina en 2016.

Contra la delincuencia

El economista Luis Abinader Corona abogó ayer por una cruzada nacional en contra de la delincuencia, en la que participen todos los sectores nacionales, para lo cual habría que reformar la Policía Nacional, nombrar jueces Independientes y aumentar las partidas presupuestarias dedicadas a ese aspecto.