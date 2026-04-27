¡9 billones y contando! Despacito sigue dominando YouTube

Hay canciones… y bueno, después están los fenómenos globales, y en esta última categoría esta la canción “Despacito” interpretada por Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Lo que comenzó una colaboración entre dos grandes artistas boricuas, terminó convirtiéndose en uno de los videos más reproducidos de la historia de Youtube.

9 billones de views parece una cifra imposible o irreal, pero es la cantidad de visualizaciones que tiene la canción a ritmo de reguetón y Pop latino, hasta ahora, que ha sido bailada en cada rincón del planeta.

A través de un audiovisual publicada en sus redes sociales, el cantante Luis Fonsi, se mostró sorprendido y agradecido por la hazaña.

Me acabo de enterar que el video de despacito ha llegado a 9 billones de views. Eso es 9 mil millones de views» dijo Fonsi con cara de asombro. ¡Los amo. Gracias!»

Despacito

“Despacito” lanzada el 13 de enero de 2017 a través del sello Universal Music Latin Entertainment, escrita por Fonsi, Erika Ender y Daddy Yankee, y producida por Mauricio Rengifo y Andrés Torres.

La canción encabezó las listas de 47 países y alcanzó el top 10 de otros seis. En los Estados Unidos, se convirtió en la primera canción principalmente en español en encabezar el Billboard Hot 100 desde “Macarena” de Los del Río en 1996.

Se recuerda, que la canción también tuvo una versión remix con el cantante canadiense Justin Bieber, lanzada el 17 de abril de 2017.