Desafios de bolas y strikes tuvieron poco más de la mitad de aciertos en primer día de juegos de etrenamientos

Un poco más de la mitad de los desafíos de bola/strike tuvieron éxito en el primer día de juegos de entrenamiento de primavera el viernes, mientras las Grandes Ligas de Béisbol se preparaban para el primer uso en la temporada regular del sistema automatizado de bola-strike: los llamados árbitros robot.

Trece de las 23 decisiones fueron anuladas durante los cinco juegos, dijo MLB, lo que representó un 56,5%.

Hubo un promedio de 4,6 impugnaciones por partido y 2,6 decisiones anuladas por partido.

Durante la victoria de Arizona por 3-2 sobre Colorado, se presentaron siete impugnaciones contra las decisiones del árbitro Alex MacKay, y seis de ellas fueron exitosas. Los Diamondbacks revirtieron cuatro de cinco decisiones y los Rockies tuvieron marca de 2-2 en impugnaciones.

La MLB experimentó con el sistema ABS durante los entrenamientos de primavera del año pasado y los equipos ganaron el 52,2% de sus desafíos de bola/strike (617 de 1.182).

Cada equipo puede impugnar dos decisiones por partido. Los equipos que desperdicien sus decisiones reciben una decisión adicional en cada entrada extra. Un equipo conserva su decisión si tiene éxito, similar a las regulaciones para equipos de Grandes Ligas con revisión de video, que se implementaron por primera vez para las decisiones de jonrones en agosto de 2008 y se expandieron a muchas decisiones para la temporada 2014 .