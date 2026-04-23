Tras el alboroto generado por la crítica de la embajadora estadounidense a la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, en Barcelona, España, a la que asistió el ministro de Justicia, parece que el Gobierno consideró necesario un desagravio, aunque sea sutil, para despejar dudas.

En ese tenor encaja la aclaración del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, en el sentido de que Estados Unidos representa para este país su principal aliado y el amigo más importante.

Parece obvio que Paliza, quien también es presidente del PRM, quería poner algunos puntos en las íes para evitar malentendido sobre la participación del ministro de Justicia, Antoliano Peralta, en una cumbre que según la embajadora Leah Francis Campos no representa los valores que su país defiende.

Una conferencia en Georgetown sirvió de escenario para Paliza despejar cualquier duda sobre la relación con Washington.