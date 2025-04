Desconfianza del dominicano

Desde las hipótesis del doctor Zaglul hace más de medio siglo, hasta los estudios de Cultura democrática del Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo, la confianza que tienen los dominicanos hacia sus semejantes es baja, del mismo modo el ciudadano dominicano desconfía de las instituciones públicas lo que afecta la democracia y se traduce en menos felicidad colectiva.

En este artículo te comparto estadísticas de la firma Mercado y Cuantificaciones que evidencian que el dominicano solo confía en la madre que lo parió, aunque no 100%.

En una encuesta realizada por Mercado y Cuantificaciones en el ámbito nacional con una muestra de 1,200 ciudadanos de ambos sexos y mayores de 18 años, se preguntó el nivel de confianza que los encuestados tienen sobre su madre, resultando que 93.6% confía mucho, 2.8% confía poco y 1.9% no confía nada.

Hacia el padre, el 76.4% confía mucho, 8.6% poco y 10.1% no confía nada en el papá. En su pareja, el 46.8% confía mucho, confía poco el 17.3% y no confía nada el 21%. En sus hermanos el 75.4% confía mucho, 15.9% confía poco y el 7.2% no confía nada. En los amigos, el 20% confía mucho, 45.8% confía poco y el 32.3% no confía nada. En sus vecinos, los dominicanos confían mucho en 20.7%, confía poco el 42% y nada el 36.8%.

En los pastores evangélicos, el 31.9% de los dominicanos confía mucho, 34.4% confía poco y el 31.3% no confía nada.

En el sacerdote, 24.2% confía mucho, 31.3% confía poco y no confía nada el 41.6%. Las instituciones públicas no escapan a la desconfianza de los dominicanos, para muestra el 11.3% confía mucho en la policía nacional, el 35.8% confía poco y el 52.4% no confía nada.

En la justicia confía mucho el 16%, poco el 41.9 y nada el 41.3%

La confianza sube un poco cuando se trata de los maestros, aquí el 36.7% confía mucho, poco el 43.3% y nada 19.4%. ¿Usted en quién confía?.

Por: Wilson Rodríguez

w.rodriguez@gmail.com