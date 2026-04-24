Hallan joven muerta en su vivienda en Los Alcarrizos; investigan circunstancias

LOS ALCARRIZOS.– Una joven de 23 años fue encontrada muerta la noche del jueves en el baño de su vivienda, ubicada en el sector Las Mercedes, de este municipio.

La víctima fue identificada como Yoendry Contreras Vásquez, de 24 años. Su cuerpo fue hallado por una vecina, quien, tras varios días sin tener noticias de ella, percibió un fuerte olor inusual y decidió alertar al Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1.

Al llegar al lugar, las unidades de respuesta confirmaron la presencia del cadáver en el interior del baño. La información fue posteriormente corroborada por un familiar.

Puede leer: Familia de joven fallecida exige justicia frente la sede de la Policía

En la escena, técnicos de la Policía Científica realizaron el levantamiento de evidencias, incluyendo un arma blanca y un teléfono celular, como parte del proceso investigativo.

El cuerpo fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se le practicará la autopsia correspondiente para determinar la causa exacta del fallecimiento.

La Policía Nacional y el Ministerio Público informaron que el caso se encuentra bajo investigación. Indicaron que serán los resultados forenses, junto a las pesquisas en curso, los que permitirán esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

En las indagatorias participan miembros de la División de Investigación de Homicidios, en coordinación con peritos forenses y la fiscalía de turno, quienes continúan realizando entrevistas y levantamiento de información en la zona.