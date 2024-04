(I)

Por más de un año trabajé intensamente en un complemento sustituto a mi proverbial activismo, construyendo mi Página Web y concluyendo el tercer tomo ‘’de mis memorias. Siendo un luchador revolucionario en una etapa avanzada de su largo periplo por la vida, consideré que lo correcto era poner en movimiento un tercer instrumento, en la forma de una columna periodística, cuyo alcance sea tanto nacional, como internacional.

Esa tercera herramienta la he bautizado con el nombre de “Desde Mis Años”, como una referencia doble a mis ochenta y siete años, y los años en que me tocó vivir y actuar. Pretendo esforzarme, por lo menos para su salida una vez por semana, con circulación a partir de miles de nombres y teléfonos, que he ido registrando, en un gran esfuerzo, secundado por los más diversos colaboradores y colaboradoras.

La columna tendrá como objetivo principalmente a los jóvenes, hombres y mujeres, que realizan su trabajo en las más diversas formas de militancia, partiendo del criterio de que son los y las jóvenes del mundo los que, en primer lugar, habrán de protagonizar e impulsar, con su acción militante y diferentes niveles de conciencia, los inmensos cambios que exige la encrucijada por la que atraviesa hoy nuestra civilización, y nuestro país en particular, actuando militantemente para cambiar el actual panorama local y mundial y avanzar hacia otro mundo posible siempre que logremos comprender los caminos que a ello puedan conducir, y que cada esfuerzo sea el resultado de una militancia, escrita con alegría, determinación, esperanza, sudor y sangre, a través de los distintos episodios que hoy vive la humanidad, nuestra humanidad, en los últimos siglos.

Estas son las razones del nombre de esta página y de mis tres proyectos mencionados. Dedicaré todos mis esfuerzos para poner la experiencia ganada en más de 60 años de lucha continua, mis conocimientos y todas mis energías al servicio del trabajo de los miembros de nuestra organización y de la juventud en general, y me empeñaré en acompañar a esta juventud en todo lo que sea necesario en su lucha y aventura por la vida, poniendo en el centro los intereses de la humanidad en su conjunto, y en particular de nuestro pueblo y país, la República Dominicana.

Me esforzaré por dialogar, a través de la página, con todos y todas los que así lo requieran, partiendo, claro está, de la inmensa mayoría de nuestro pueblo y nación, comenzando por promover el conocimiento de las etapas históricas que hemos vivido y enfrentado desde los albores de la tiranía trujillista, cuando apenas éramos jóvenes de veinte años que, sin formación política, decidimos enfrentar a la más poderosa tiranía del Caribe, apenas con nuestra voluntad, y osadía.

Por: Fidelio Despradel

fideliodespradel@gmail.com