Los Metros de Santiago y los Gigantes de San Francisco de Macorís pondrán en juego sus invictos este viernes cuando se enfrenten a las 8:30 de la noche en el techado Mario Ortega, en la continuación de la Liga Nacional de Baloncesto.

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Ambos conjuntos llegan con marca de 6-0, compartiendo la cima del torneo, por lo que el ganador asumirá el liderato absoluto.

Los Gigantes intentarán aprovechar su condición de local y el respaldo de su fanaticada para extender su racha positiva, mientras que los Metros buscarán imponer su ritmo en una de las plazas más difíciles del circuito.

El encuentro también tendrá un atractivo individual, con el duelo entre Luismal Ferreiras, de los Gigantes, y Jordan Hall, de los Metros, dos de los principales candidatos al premio Jugador Más Valioso.

Ambos equipos se enfrentaron en las semifinales de la pasada temporada, serie que fue ganada por los Metros.