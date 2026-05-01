Paliza, durante declaraciones ofrecidas tras la reunión de ministros en el Palacio Nacional, explicó que el plan tiene que ver con acciones para el desarrollo integral de los residentes y comunidades de esa demarcación, sobre todo en materia agrícola, creado en 2022.

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aclaró que el Plan para el Desarrollo Económico de la provincia San Juan (Plan San Juan) no guarda relación alguna con el proyecto minero Romero, subrayando que se trata de iniciativas completamente distintas dentro de la agenda gubernamental.

Paliza, durante declaraciones ofrecidas tras la reunión de ministros en el Palacio Nacional, explicó que el plan son acciones concretas para el desarrollo integral de los residentes y comunidades de esa demarcación, sobre todo en materia agrícola, creado en 2022.

“Yo quiero empezar aclarando dos temas. El Plan San Juan es un plan que se anunció hace seis años cuando iniciamos el gobierno y que ha venido ejecutándose desde entonces. Este plan busca cambiar la matriz productiva del Valle de San Juan, sobre todo buscando otros rubros en materia agrícola que puedan ser más eficientes y más competitivos”, afirmó.

El alto funcionario detalló que el Plan San Juan ha implicado múltiples acciones estructurales orientadas al desarrollo económico de la provincia.

“Para ese esfuerzo, se han logrado muchos hitos, desde nuevas instituciones de formación de altos estudios hasta la construcción de zonas francas, la identificación de siembras como el tabaco, el financiamiento a bajo costo y el refinanciamiento de gran parte de la deuda que tenían los agricultores con la banca informal hacia la banca formal. A eso se refiere el Plan San Juan”.

Tema minero

Sobre el proyecto minero, Paliza indicó que el Gobierno mantiene una postura prudente y basada en evidencia científica, señalando que la posición oficial dependerá de estudios técnicos en curso.

“El tema minero es muy sencillo. Nosotros hemos escuchado el clamor de gente noble y buena que, cargada de esa preocupación, nos ha hecho planteamientos a muchos de nosotros, y también nos asisten niveles de preocupación e interés sobre la discusión que se ha dado… Ahora, esperemos la conclusión de los estudios correspondientes para que el gobierno pueda fijar una posición basada en la ciencia y en las mejores prácticas, y así poder concluir o avanzar en esta discusión de una forma adecuada”, manifestó.

El ministro recordó precedentes en el país, como el caso de Loma Miranda, donde se descartó la explotación minera tras evaluaciones ambientales, y reiteró que la administración del presidente Luis Abinader priorizará el bienestar nacional en cualquier decisión.

“Hay que recordar que esta no es la primera vez que la sociedad dominicana se expresa en relación a temas como este. Está el caso de Loma Miranda, donde se hicieron los estudios correspondientes y estos marcaron que no era viable o que, en el balance entre la explotación minera y el daño ecológico, no era apropiado realizar la explotación, y se tomó una decisión acorde”, expresó Paliza.

Decreto presidencial

El presidente Luis Abinader emitió los Decretos 236-26 y 285-26, que tienen el propósito de dar continuidad a las acciones para el desarrollo integral en los ámbitos económico y social de los residentes y comunidades de la provincia San Juan.

Tras haberse creado el Plan para el Desarrollo Económico de la provincia San Juan (Plan San Juan) en 2022, en los nuevos decretos se dispone la creación de una Comisión para la Coordinación y Dirección de este, y se designa a su director ejecutivo, cargo que será desempeñado por el señor Carlos Alessandry Roa Howley.