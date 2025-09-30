El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) desmintió hoy que los estudiantes de solo 900 escuelas hayan recibido uniformes escolares, como afirmó ayer el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo.

La institución, dependiente del Ministerio de Educación, aseguró que el 100% de los estudiantes de escuelas públicas recibió la utilería escolar, que incluye uniformes, zapatos, medias, cuadernos y otros materiales.

Esa dependencia detalló que este año escolar ha entregado 1,732,975 kits escolares en 6,272 escuelas, en el territorio nacional, para una cobertura de un 100 por ciento.

“Resaltamos el significativo avance logrado por el gobierno del presidente Luis Abinader en la entrega de utilería escolar, que ahora cubre el 100% de los estudiantes del sistema público a nivel nacional, un salto importante respecto a 2019, cuando menos del 30% de los centros educativos recibían este beneficio”, manifestó la institución estatal, en un documento enviado a El Nacional.

Inabie asegura que el 100% de estudiantes recibió kits escolares, desmintiendo a la ADP

“Este es un gran hito en la historia del Inabie. Pasamos de beneficiar a menos de un 30% de la matrícula estudiantil a alcanzar prácticamente la totalidad de los estudiantes preuniversitarios del sistema público”, destacó la entidad.

Contenido del kit

Precisó que cada kit escolar entregado incluye un polocher, un pantalón y un par de zapatos.

También, una mochila, tres cuadernos, par de medias, regla, lápices y juego de cartabones, entre otros materiales básicos para el aprendizaje.

“Esta expansión representa un aumento significativo, ya que antes se distribuían alrededor de 650,000 kits, y ahora se entregan más de 1.8 millones a estudiantes en el país”, siguió diciendo el organismo estatal.

“Con esta medida, el Gobierno reafirma su compromiso con la educación inclusiva y de calidad, facilitando las condiciones necesarias para que todos los estudiantes puedan desarrollar su potencial académico”, enfatizó el Inabie en el documento de respuesta a Hidalgo.

Dijo Hidalgo

Ayer lunes, durante una participación en un programa de televisión, el presidente de la ADP aseguró que de los 6,000 centros educativos que tiene el sistema escolar público, sólo los estudiantes de 900 han recibido los uniformes.

El gremialista se queja de que esa situación ocurre a más de un mes de iniciadas las clases y culpó al Ministerio de Educación de ese déficit.

Con relación a los uniformes, el presidente de la ADP señaló que debieron estar en las escuelas en el mes de agosto, aunque reconoció las dificultades que ha tenido el Inabie.

“Nos preocupa, porque apenas en 900 centros educativos es que han recibido los uniformes”, dijo.

El gremialista expresó que esa afirmación se desprende de un estudio realizado por el sindicato de maestros para evaluar los primeros 30 días de docencia.

Hidalgo denunció que solo el 10% de los estudiantes ha recibido el 50% de los textos escolares.

Reafirma compromiso

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) afirmó que con la entrega de uniformes y otros materiales indispensables para la docencia en las escuelas públicas, el Gobierno reafirma su compromiso con la educación inclusiva de calidad, facilitando las condiciones a los estudiantes para desarrollar su potencial académico.