Denuncian que algunos autobuses del corredor Independencia están circulando por la avenida México.

La reciente puesta en operación del corredor de la avenida Independencia ha encendido señales de alerta en el sector transporte, luego de que surgieran denuncias de choferes del transporte público en la capital sobre desvíos de unidades fuera de la ruta autorizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).

De acuerdo con reportes provenientes de actores de los conductores, algunos autobuses del corredor están circulando por la avenida México, pese a que la licencia aprobada establece un recorrido específico desde el 12 de Haina hasta el Parque Independencia.

Representantes del sector advierten que esta práctica constituye una violación a lo pactado y podría generar tensiones entre las distintas rutas que operan en la zona, considerada un punto neurálgico del transporte urbano en el Gran Santo Domingo.

Malestar autobuses

El malestar entre choferes de rutas tradicionales, según las denuncias, ha ido en aumento en los últimos días, lo que eleva el riesgo de conflictos si la situación no se aclara y corrige oportunamente.

Ante este escenario, diversos sectores han solicitado la intervención de las autoridades para verificar el cumplimiento del recorrido autorizado y evitar posibles enfrentamientos. También instaron al Intrant a pronunciarse y, de ser necesario, aplicar las medidas correspondientes para garantizar el orden en el sistema de transporte.

La implementación de corredores de autobuses forma parte de la política de transformación del transporte impulsada por el Gobierno del presidente Luis Abinader. No obstante, actores del sector advierten que el éxito de estas iniciativas depende del estricto respeto a las reglas operativas y de la supervisión efectiva por parte de las autoridades.

Mientras tanto, crece el llamado a una actuación preventiva que permita preservar la convivencia entre operadores y evitar que la situación escale a incidentes en las vías públicas.