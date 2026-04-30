Santo Domingo.– El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana reiteró este jueves que el proyecto minero Romero, impulsado por la empresa GoldQuest en la provincia San Juan , permanece en fase de evaluación ambiental y que todavía no existe autorización para su explotación.

El ministro Paíno Henríquez explicó que el proceso se desarrolla conforme a la Ley 64-00 y que la aprobación de los Términos de Referencia (TDR) no representa un permiso de explotación, sino el inicio de los estudios técnicos y ambientales que determinarán la viabilidad del proyecto.

La posición oficial del organismo deja abierta la expectativa sobre cuál será la decisión final una vez concluyan los estudios de impacto ambiental, cuyos resultados deberán definir si la iniciativa minera cumple o no con las condiciones requeridas para avanzar.

Henríquez señaló que el Ministerio espera la entrega del estudio de impacto ambiental elaborado por especialistas certificados, documento que será sometido a revisión por más de 25 técnicos y distintos comités internos de evaluación.

Indicó además que el proceso incluye consultas públicas, vistas participativas y divulgación de resultados, con el objetivo de que ciudadanos, organizaciones y sectores académicos puedan presentar observaciones sobre el proyecto.

Grupo de personas solictan al gobierno, vía Ministerio de Medio Ambiente, autirizar la explotación de la minería, ubicada al Sur del país.

El funcionario sostuvo que también se contempla incorporar asesoría de expertos internacionales y universidades para reforzar la transparencia y el rigor técnico de la evaluación.

Frente a las inquietudes surgidas en distintos sectores sociales y ambientales, aseguramos que cualquier decisión será tomada sobre la base de evidencia científica y criterios técnicos verificables.

Explicó que, según la propuesta presentada por la empresa, la explotación sería subterránea, a más de 150 metros de profundidad, y que no contempla uso de cianuro, mercurio ni construcción de presa de cola.

No obstante, insistió en que corresponda a los estudios técnicos y ambientales establecer si el proyecto resulta viable y si cumple con las exigencias legales y ambientales requeridas por el Estado dominicano.

El Ministerio reiteró que su rol se limita a la evaluación ambiental dentro del marco legal vigente y que cualquier autorización dependerá de los resultados finales del proceso técnico y de las decisiones adoptadas por las instancias competentes.