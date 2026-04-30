Santo Domingo.- Un incendio se registró la tarde de este jueves en una empresa de plásticos ubicada en el sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, sin que hasta el momento se hayan reportado personas heridas.

El siniestro se produjo en una fábrica de utensilios de baño, donde se almacenan materiales altamente inflamables como plástico y cartón, lo que facilitó la rápida propagación de las llamas.

La situación generó preocupación entre los residentes, debido a que el establecimiento está situado detrás de una envasadora de gas, lo que incrementa el riesgo en la zona.

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El Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo Este informó que el incendio no ha sido completamente extinguido, aunque se encuentra confinado, mientras las unidades continúan trabajando para acceder a la segunda planta, donde persisten focos activos.

Las autoridades mantienen las labores de control y enfriamiento para evitar que el fuego se extienda a estructuras cercanas, en tanto se investigan las causas que originaron el siniestro.