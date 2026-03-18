Santo Domingo. – El Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) informó que, iuntervino en el rescate de un niño de la influencer Dileisy Yokasta García, quien se viralizó en redes sociales tras una transmisión en TikTok en la que, ésta comete ultraje contra su hijo de apenas un año de edad.

La institución explicó que el caso está siendo abordado por la Unidad de Violencia de Género de la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago, en coordinación con la Oficina Regional de Conani en Santiago.

Como parte de las medidas adoptadas, el menor fue colocado bajo protección de las autoridades, mientras que la madre fue detenida y será sometida al proceso judicial correspondiente.

Conani indicó que la intervención se produjo tras la alerta generada por la difusión del video en redes sociales, lo que permitió activar los protocolos de protección infantil.

Dileisy Yokasta García, madre del niño quien hizo video en pleno ultraje

“Este caso ha sido enviado al departamento correspondiente para su abordaje”, informó la entidad, al tiempo que agradeció la denuncia ciudadana que facilitó la rápida actuación de las autoridades.

En la tarde de este miércoles las autoridades detuvieron a Dileisy Yokasta García, luego de que, difundiera aundio visual en redes sociales donde esta comete maltrato a su niño al niño.