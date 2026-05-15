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Detroit gana en la ruta y volverá a su casa contra Cleveland en Juego 7

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Detroit gana en la ruta y volverá a su casa contra Cleveland en Juego 7

Cade Cunnigham intenta un disparo de media distancia sobre la defensa de Dean Wade.

Cade Cunningham anotó 21 puntos y los Detroit Pistons, primeros cabezas de serie , dominaron la segunda mitad, derrotando a los Cleveland Cavaliers 115-94 el viernes por la noche para forzar un séptimo partido en su serie de segunda ronda de la Conferencia Este.

El partido decisivo se juega el domingo en Detroit.

Jalen Duren anotó 15 puntos y capturó 11 rebotes, mientras que Daniss Jenkins también anotó 15 para los Pistons, que han ganado cuatro partidos en esta postemporada cuando se enfrentaban a la eliminación.

Iban perdiendo 3-1 contra Orlando antes de ganar los últimos tres partidos para luego avanzar a la próxima ronda.

Cunningham encestó cinco triples, mientras que los Pistons lograron un 16 de 36 desde la línea de tres puntos. Duncan Robinson, quien se perdió el quinto partido del miércoles por una lesión en la parte baja de la espalda, anotó cuatro triples y sumó 14 puntos saliendo desde el banquillo.

Paul Reed también anotó 17 puntos, y los suplentes de Detroit superaron a los de Cleveland por 48-19.

James Harden anotó 23 puntos para Cleveland, que sufrió su primera derrota en casa en la postemporada. Donovan Mitchell y Evan Mobley anotaron 18 puntos cada uno.

Un Detroit dominante

Detroit impuso su dominio en los rebotes ofensivos y aprovechó las pérdidas de balón de Cleveland. Los Pistons convirtieron 13 rebotes ofensivos en 20 puntos. Los Cavaliers cometieron 20 pérdidas de balón, lo que se tradujo en 28 puntos para Detroit.Historias relacionadas.

Los Pistons ganaban 54-41 al descanso y comenzaron la segunda mitad con una racha de 12-2. Los Cavaliers reaccionaron y se acercaron a 74-68 antes de que los Pistons sentenciaran el partido con una racha de 13-2.

Evan Mobley falló un mate y Marcus Sasser recorrió toda la cancha para anotar una bandeja sobre la bocina, dándole a Detroit una ventaja de 84-70 al final del tercer cuarto.

TEMAS: #cade cunnigham#Detroit Pistons#El Nacional Digital#NBA PLAYOFFS
Agencia AP

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