Devers corona exitoso viaje

En otras palabras, Devers necesitaba conectar un lanzamiento fuera del estadio que quizás nadie más en la MLB podría. La cuenta del toletero de los Medias Rojas era de 0-2 cuando el relevista de los Marineros, Paul Sewald, lanzó una bola rápida de 93.7 mph que fue alta y muy fuera de la zona de strike.

¿Jonrón? La mayoría de los jugadores solo estarían tratando de luchar contra ese lanzamiento y mantener vivo el turno al bate si decidieran hacer swing. ¿Quién conecta ese lanzamiento para un jonrón de dos carreras al campo opuesto?

Probablemente Devers, y solo Devers, cuyo 14to jonrón de la temporada rompió un empate sin anotaciones y llevó a los Medias Rojas a una victoria de 2-0 el domingo contra los Marineros en T-Mobile Park.

“Quiero decir, es la única persona que he visto hacer eso”, dijo el bateador designado de Boston, J.D. Martínez. «Es increíble. Hablamos de ello todo el tiempo. Puede cubrir tantos lanzamientos donde una persona normal no puede. Es divertido porque lo verás perseguir lanzamientos y dirás, ‘Oh, está persiguiendo’, y en mi mente, pienso, ‘Ha conectado ese lanzamiento [antes]. Lo he visto hacerlo un millón de veces. Es impresionante».

Uno de los principales dones que tiene Devers es también su maldición a veces. Tiene el rango para batear casi cualquier lanzamiento dentro de su estratosfera y con autoridad. Y esa confianza a veces lo lleva a poncharse con un mal lanzamiento.

Pero los Medias Rojas aceptarán el intercambio, sabiendo muy bien que tienen uno de los bateadores más talentosos del juego.

“Irreal”, dijo el manager de Boston, Alex Cora. “Tienes que ser perfecto para conectar una pelota así. Él estaba a favor de ese swing. Por eso a veces hablamos de que es paciente, controla la zona. No puedes quitarle su agresividad. Y puede hacer eso con malos lanzamientos. Enfoque de dos strikes, se fue por el otro lado. Nosotros, los humanos, pegamos líneas en el otro sentido. Él conecta jonrones en el otro sentido con dos strikes”.

Juegos de hoy

Liga Americana

Baltimore en Toronto 7:07

Chicago Sox en Detroit 7:10

Houston en Texas 8:05

Minnesota en Seattle 10:10

Liga Nacional

Atlanta en Washington 7:05

Miami en Filadelfia 7.05

Pittsburgh en San Luis 7:45

San Diego en Chicago Cubs 8:05

Interligas

Kansas City en San Francisco 9:45