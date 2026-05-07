San Cristóbal.– La muerte del niño Raudiel Martínez Corporán, de 10 años, ha provocado consternación en la comunidad de Hato Damas, luego de que versiones preliminares señalaran la presunta participación de cuatro adolescentes en el hecho ocurrido el pasado miércoles.

El menor había sido reportado como desaparecido por sus familiares y posteriormente fue hallado sin vida en una cañada de esa comunidad de la provincia San Cristóbal .

De acuerdo con informaciones extraoficiales, el incidente habría estado relacionado con diferencias personales originadas por la supuesta sustracción de un pez, situación que presuntamente desencadenó el conflicto entre los involucrados.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido una versión oficial sobre las circunstancias del caso ni han revelado las identidades de los menores señalados, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

La tragedia ha causado profunda pesar entre familiares, amigos y residentes de Hato Damas, quienes reclamaron justicia por la muerte del niño.