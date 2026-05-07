Santo Domingo.– El dirigente de Fuerza del Pueblo , Freddy Pérez , afirmó que Omar Fernández se ha convertido en la principal carta de triunfo de esa organización política, al considerar que su liderazgo logra conectar con amplios sectores de la sociedad dominicana.

Pérez sostuvo que el senador del Distrito Nacional representa una figura con capacidad de despertar entusiasmo, confianza y esperanza en una nueva generación de votación, además de atraer a sectores tradicionales que observan en él una opción de renovación política.

Entrevistado en el programa “El Rumbo de la Mañana”, el dirigente peledeísta aseguró que Omar Fernández “es el fenómeno político más atractivo” que ha visto en los últimos 50 años en República Dominicana, debido al impacto que genera su presencia pública y su posicionamiento en el debate nacional.

Freddy Pérez asegura que Omar Fernández representa la carta principal electoral del partido opositor hacia el futuro.

A su juicio, el legislador posee condiciones excepcionales de liderazgo, comunicación y cercanía con la población, elementos que lo colocan como una de las principales figuras emergentes del escenario político nacional.

Freddy Pérez comparó el momento político que vive Omar Fernández con el ascenso de Leonel Fernández en 1996, cuando alcanzó la Presidencia de la República por primera vez.

“Estamos frente a un liderazgo con condiciones muy especiales. Omar Fernández será presidente también, de eso que no quepa la menor duda”, expresó.

El dirigente agregó que la Fuerza del Pueblo cuenta con una figura joven, preparada y con alta valoración pública, lo que, según afirmó, fortalece las posibilidades de la organización para conquistar nuevos espacios de poder en futuros procesos electorales.