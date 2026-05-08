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¿Cómo se transmite el hantavirus? OMS responde ante brote en crucero MV Hondius

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¿Cómo se transmite el hantavirus? OMS responde ante brote en crucero MV Hondius

Hantavirus

Ginebra.- El hantavirus causante del brote en el crucero MV Hondius sólo se transmite mediante contacto muy cercano, que puede incluir la exposición a saliva o a secreciones respiratorias cuando una persona infectada estornuda, tose o escupe muy cerca de otra, aclaró la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Por contacto cercano se entiende estar prácticamente cara a cara, en proximidad directa, compartiendo un espacio muy próximo con posible exposición a saliva o a secreciones al toser o escupir”, explicó este viernes el portavoz de la OMS Christian Lindmeier, en rueda de prensa.

El portavoz subrayó que, pese a ello, incluso en casos de personas que han compartido cabina en el buque afectado, ha habido situaciones en las que una se contagió y otra no, “lo que demuestra que el riesgo general sigue siendo muy bajo».

¿Cómo se transmite el hantavirus? OMS responde ante brote en crucero MV Hondius
Christian Lindmeier

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“No es un nuevo covid, el riesgo para la población es absolutamente bajo”, insistió Lindmeier, quien también señaló que la capacidad de transmisión del hantavirus es inferior a la del sarampión, donde compartir un mismo recinto con un paciente implica un mayor riesgo de contagio.

TEMAS: #Christian Lindmeier#Crucero#Hantavirus#MV Hondius#OMS#Organización Mundial de la Salud#saliva#secreciones respiratorias
Agencia EFE

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