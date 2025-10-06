Santo Domingo.- La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), informó que suspendió de oficio del procedimiento de licitación pública nacional en el Ayuntamiento Azua para el “Diseño, construcción, operación y mantenimiento de un relleno sanitario regional con planta de valorización”, por un monto estimado de RD$620 millones.

Dentro de las irregularidades identificadas en el referido procedimiento se evidenció la ausencia del estudio previo o análisis de viabilidad, un documento indispensable para justificar técnica y económicamente el proyecto.

Asimismo, criterios de adjudicación ambiguos, sin tablas de ponderación claras; una duración contractual de 20 años sin sustento legal y enmiendas presentadas fuera del plazo establecido, lo que de acuerdo con la DGCP afecta la validez y trazabilidad del proceso.

Ante estos hallazgos, el órgano rector dictó la suspensión de oficio de la licitación, lo que implica su ejecución inmediata en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), la notificación formal al Ayuntamiento de Azua y su publicación en los portales oficiales de la DGCP y del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas (SNCP), con el objetivo de salvaguardar la transparencia, la legalidad y el correcto uso de los recursos públicos.

La licitación del Ayuntamiento Azua-CCC-LPN-2025-0001 fue adoptada como resultado de un monitoreo preventivo que evidenció violaciones graves a la Ley 340-06, su Reglamento 416-23 y los principios de transparencia, proporcionalidad y libre concurrencia.