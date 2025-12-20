Santo Domingo.-Día soleado y escasa nubosidad y lluvias, pronostica para este domingo el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), sobre todo en horas de la tarde.

Sólo en la mañana se esperan lluvias que irán de débiles a moderadas en las provincias cercanas al litoral atlántico, como en Puerto Plata, Espaillat, María Trinidad Sánchez, Samaná.

La institución indicó que las temperaturas continuarán agradables, sobre todo durante la noche y madrugada, por la época del año y el viento del noreste.

Indomet señaló que las temperaturas estarán frescas en zonas montañosas y valles de interior del país, donde también podrían producirse densas nieblas y neblinas.

El lunes

Para mañana lunes, la entidad de pronóstico meteorológico prevé que una vaguada asociada a un sistema frontal, provoque lluvias que irán de débiles a moderadas desde horas de la madrugada, hacia la costa del Atlántico.

Mientras, en horas de la tarde, la actividad de precipitaciones será de moderadas a fuertes, sobre Monte Plata, Santo Domingo y San Pedro de Macorís.

El Instituto Dominicano de Meteorología recomendó que a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución cerca del perímetro costero, sin aventurarse mar adentro, en la costa atlántica, desde Cabo San Rafael (La Altagracia) hasta Cabo Cabrón (Samaná), debido a viento y olas anormales.

Detalló que en la costa caribeña condiciones marítimas normales.

Las temperaturas estarán, la mínima, entre 20 °C y 22 °C y la máxima entre 30 °C y 32 °C.