Miguel Díaz Canel

Presidente de Cuba

Lejos de matizar, debe defender con responsabilidad la decisión de iniciar negociaciones con Estados Unidos para sortear la crisis de combustible que asfixia a la isla. Como partidario de que Cuba necesita cambiar el modelo económico, haría bien en impulsarlo sin miedo alguno. Si el diálogo con Washington es la alternativa, que se hable.

Abel Martínez

Precandidato PLD

Por más antigua que sea la práctica de despejarles el tránsito a funcionarios hasta de quinta categoría, no deja de ser válida su protesta sobre los trastornos que la decisión provoca en el transporte. En un sistema vial tan congestionado, los privilegios deben ser excepcionales. Su queja en tal sentido merece ponderarse.

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Pascual Cruz Méndez

Director Digesett

De la misma manera en que se le critican algunas decisiones, también hay que reconocerle otras. Las rutas alternas y el despliegue de agentes con los cierres de espacios por el Clásico de Béisbol, funcionaron a la perfección. Gracias a la eficiente labor el caos en el tránsito con motivo de los juegos apenas se sintió.