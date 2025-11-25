La Digesett y el caos del tráfico en intersecciones

Pascual Cruz Méndez

Director de la Digesett

El tráfico empeora en las avenidas cuyas intersecciones son gestionadas por agentes de la Digesett en sustitución de los semáforos. El drama se torna más inexplicable porque mientras se destinan agentes para las intersecciones las violaciones de conductores y motoristas abundan al por mayor y detalle.

Francisco Ozoria

Suspendido arzobispo de SD

Tras denunciar que había sido víctima de una conspiración con su suspensión como arzobispo de Santo Domingo, su entrevista con el papa León XIV ha vuelto a colocar su caso sobre el tapete. A menos que detalle lo que habló con el pontífice se infiere que decidió ponerlo al tanto de manera personal de la situación que ha afrontado.

Cándida Vásquez

Pesista

Las medallas de oro y plata que conquistó en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho, Perú, son un buen arranque para la delegación dominicana. Las preseas fortalecen el optimismo de los dominicanos de terminar con un buen desempeño en unas competencias que son la antesala de los Panamericanos de 2026 en el país.