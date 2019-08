El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, afirmó que trabaja para que la justicia logre una independencia interna sin influencia política, donde la función jurisdiccional responda solamente a la autoridad de las reglas sin ningún otro tipo de intromisión.

“Por eso trabajamos diariamente para construir un marco y un proceso de cambios que abone y fortalezca la independencia verdadera de los poderes públicos.

También de las influencias de cualquier tipo (políticas, privadas e incluso judiciales), de autoridades o ciudadanos, de medios de comunicación o poderes extranjeros, de colegas o amigos, de familiares o conocidos. Porque es el Derecho y sus fuentes el único marco del accionar judicial”, precisó.

Deploró que un juez sea trasladado porque a su superior no le guste la decisión tomada ante un caso. “Es inaceptable que una jueza vea vulnerada su privacidad y reciba acoso por sus posiciones en un caso”.

Consideró que la confianza es un recurso no renovable y que la palabra empeñada vale poco sin el respaldo de la acción comprometida.

“De nada sirve que hablemos y valoremos si no acompañamos con hechos lo que promovemos. Por eso es importante dejar claro que no es posible que exista un juez que sea trasladado porque a su superior no le guste la decisión tomada ante un caso. Es inaceptable que una jueza vea vulnerada su privacidad y reciba acoso por sus posiciones en un caso. Porque la independencia sólo puede obedecer a la sana crítica y a la interpretación y aplicación de las reglas éticas, disciplinarias y jurídicas que limitan y protegen la función judicial”, censuró.

Cree que en la medida que la Justicia encuentra en sí misma los anticuerpos, las garantías para la transparencia y la igualdad ante la ley de quienes acceden a su servicio, tendrá cada vez más sentido nuestra labor constitucional y social de preservar los derechos de las personas y proteger la propiedad.

Habló durante la juramentación de 260 nuevos profesionales del derecho ;141 abogadas y 119 abogados, dedicada a la destacada jurista Carmen Josefina Lora Iglesias (Piky Lora).