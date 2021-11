Dicen diputados están prestos aprobar Código

Tres diputados de los partidos Revolucionario Moderno (PRM), de la Liberación Dominicana (PLD) y Fuerza del Pueblo (FP) aseguraron esta mañana que aprobarán el Código Penal próximamente, aunque revisarán algunos de los cambios que realizó la comisión bicameral.

Amado Díaz, Juan Julio Campos y Juliana O’Neal, respectivamente, coincidieron en que ya no se le puede seguir dando larga a la aprobación de la importante iniciativa que contiene más de 70 nuevos tipos penales.

“Habrá Código Penal, ustedes pueden comunicarle a la sociedad que tendrá Código en breve tiempo, la mayoría de los temas fueron salvados, con relación a las tres causales no hay liderazgo que pueda imponerla, es una decisión unilateral, personal de cada individuo que trae una formación familiar.

“Pudiese yo coincidir con las tres causales, pero mi madre me ha dicho aquí no me entra si vota por las tres causales, que ustedes creen que pesa más, que ustedes creen que pesa más el liderazgo político o la decisión de mi vieja, por eso aquí no habrán tres causales, pero si Código Penal”, dijo el legislador perremeísta.

De su lado el peledeísta Juan Julio Campos, dijo que hay sectores foráneos que han que han tratado de imponer costumbres que nunca se han practicado en República Dominicana.

“Y para nadie es un secreto que hay organismos internacionales que quieren imponer lo que son leyes que existen en otros países del mundo y que no caben en República Dominicana.

Agregó que “aunque la comisión haya aprobado temas que exigía la comunidad internacional se van a revisar y al final se va imponer lo que pide mayoritariamente la sociedad dominicana”, sostuvo.

En tanto la diputada Juliana O’Neal dijo que ya es tiempo de que el país tenga un Código Penal que vaya acorde con los nuevos tiempos.

“En el país se cometen muchos delitos que no están contemplados en el Código Penal que data del 1884, y es necesario que esos tipos penales sean actualizados”, explicó.

Agregó que “hay delitos que ni siquiera aparecen en nuestro Código Penal, este no será el código perfecto, quizás no sea el que todo queremos, pero tenemos que comenzar”.