Dicen MT no actúa equilibrado con mipymes

Santo Domingo.- El Ministerio de Trabajo no actúa de manera equilibrada con las pequeñas denunció el presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias de Herrera (C.

Noel Ureña Ceballos se expresó en estos términos afirmando que las pequeñas industrias no están en condiciones ni en capacidad de realizar un aumento salarial voluntario, como sugieren las grandes empresas, el sector sindical y el Ministerio de Trabajo.

Ya «que en estos momentos la mayoría de las mipyme están sobreviviendo a una prolongada crisis, debido a un alza internacional en los costos en materia prima, problemas en la cadena de suministros y aumentos descomunales en los fletes marítimos» expresó el empresario.

Consideró que el problema de los trabajadores no se resuelve con los aumentos de salarios, sino reduciendo costos de vida y en eso todos tenemos que participar para lograrlo, sector público y sector privado, representado por todos los sectores productivos del país.

Ureña Ceballos expresó que el valor nominal del salario con aumentos simples se lo traga la inflación, que contiene elementos nacionales y combatibles.

Destacó que esto no significa que las mipyme no quieran aumentar salarios, solo que ahora no es el momento adecuado, porque hay muchas empresas que están simplemente sobreviviendo y aún vapuleadas por la cadena de efectos negativos sobre ellas.

“Hay que proteger y aumentar los generadores de empleos de calidad. El mejor aumento de salario es proteger y asegurar el pleno empleo”, enfatizó Ureña.