Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó esta tarde que fueron suspendidos los exámenes de la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), implementada por el Ministerio de Educación.

El gremio de maestros dijo que la decisión fue adoptada por la Comisión Evaluadora, a la que también pertenece el Ministerio de Educación.

La medida es por el día de hoy, para dar tiempo a resolver los inconvenientes con la plataforma de Internet.

El proceso continuaría mañana martes con los participantes convocados para este martes, 21 de abril.

En un comunicado firmado por el presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, y los dirigentes del gremio Menegildo de la Rosa, Julio Canelo e Ylarii de Jesús Méndez, el gremio de maestros indicó que la decisión está amparada en los “fallos de la plataforma que soporta la EDD, la cual colapsó desde el inicio”.

“Los inconvenientes que estos fallos crearon en los maestros que pudieron entrar a evaluarse determinaron que el tiempo previsto para la prueba es insuficiente, por lo que la plataforma cierra antes de que termine la prueba, en perjuicio de los maestros y sus calificaciones”, sigue diciendo el documento.

Indicó que “al mediodía de hoy, en una gran parte de los centros del país no habían iniciado a evaluarse los grupos, creando un cuello de botella que hace imposible el desarrollo de la prueba”.

La ADP indicó: “la comisión de evaluación ha decidido suspender por el día de hoy el proceso de la quinta etapa”.

Vencidos los inconvenientes, el proceso de exámenes concluiría el viernes 24 de abril con los maestros que estaban convocados para este lunes, 20 de abril, los cuales empezarían a examinarse desde cero.

En su documento, la ADP explicó que “en la gestión que hemos hecho en esta mañana se ha logrado la adecuación de la plataforma para eliminar el tiempo que estaba previsto en la prueba; por lo tanto, el día de mañana los maestros se evaluarán sin el límite de tiempo que estaba previsto”.

“La ADP garantiza que todos los maestros serán evaluados en condiciones favorables para el buen desarrollo de la prueba”, finaliza el comunicado.

A la quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 2025-2026, convocada por el Ministerio de Educación (Minerd), están citados más de 115,000 docentes de todo el país.

Esta fase, denominada Ejercicio de Rendimiento Profesional (ERP), se centra en la evaluación de competencias de los docentes en servicio, técnicos y personal de apoyo pedagógico.

Fueron convocados a examinarse, además, coordinadores pedagógicos, directores de centro, orientadores escolares, psicólogos escolares, dinamizadores TIC, maestros bibliotecarios y secretarios docentes, entre otros servidores del Ministerio de Educación.