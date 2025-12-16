El empresario Eduardo Read Estrella, favorecido por el Ministerio Público con un cambio de medida de coerción de 18 meses de prisión preventiva a prisión domiciliaria, mantuvo el monopolio de los servicios de atención primaria durante la gestión de Santiago Marcelo Hazim al frente del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

El dato está contenido en la solicitud de medida de coerción, la cual indica que, para mantener ese beneficio, Read Estrella, a través de sus empresas Khersum, Farmacard y Deleste, pagó sobornos por un monto aproximado de 1,621 millones de pesos.

El documento sostiene que Read Estrella desempeñó un rol central en el esquema de corrupción, principalmente como la persona que representaba y controlaba las empresas del Grupo Read.

Según la solicitud de medida de coerción, su participación incluyó el monopolio de servicios de salud, la representación y gestión empresarial, así como la suscripción de múltiples contratos y adendas con Senasa, en calidad de presidente o gerente general de la empresa Khersum, S.R.L.

Asimismo, fue identificado como socio del imputado Lowell Fernández Whipple en Farmacard, S.A.S., y se constató que Deleste, S.R.L. era una empresa de su propiedad.

El expediente sostiene que las contrataciones de sus empresas estaban supeditadas a un esquema sistemático y continuo de pagos de sobornos, el cual se mantuvo desde noviembre de 2020 hasta agosto de 2025.

Precisa que, a partir de una exigencia del director ejecutivo de Senasa, Santiago Marcelo Hazim, las empresas del Grupo Read comenzaron a realizar pagos mensuales equivalentes a aproximadamente un 30 % en sobornos.

Además, señala que, por instrucciones directas de Hazim, Read Estrella entregaba el dinero de los sobornos en efectivo a José Pablo Ortiz Giráldez.