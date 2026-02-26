Santo Domingo. – A pocas horas de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, ciudadanos de a pie de distintos sectores del Gran Santo Domingo, expresan sus expectativas sobre los temas que entienden deben ser abordados en el discurso ante la nación.

En ese contexto, el periódico El Nacional salió a las calles para recoger el sentir de la ciudadanía y conocer cuáles son las prioridades que, a juicio de la gente, deben formar parte de la alocución presidencial.

El equipo se trasladó a la estación Juan Ulises García Saleta del Metro de Santo Domingo, donde usuarios y transeúntes expresaron sus expectativas sobre el mensaje que el mandatario presentará en su sexta comparecencia de rendición de cuentas.

Ante las preguntas “¿Qué temas espera usted que el presidente aborde mañana en su discurso de rendición de cuentas?” y “¿Cuáles considera que debe tocar en su alocución?”, ciudadanos consultados ofrecieron diversas opiniones sobre las prioridades que, a su juicio, debería tratar el presidente Luis Abinader.

Estas fueron algunas de las respuestas recogidas, el tema principal fue la salud, seguida del alto costo de la vida, así como la educación y los apagones.

Caso SeNasa

Daniel Nova consideró que uno de los puntos que debería ser tratado es el denominado caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

A su juicio, aunque probablemente no sea abordado de manera particular, amerita un mensaje firme y claro debido al impacto que ha tenido en la sociedad dominicana y a cómo ha incidido en la percepción de la gestión gubernamental.

El residente en Santo Domingo Norte entiende que una respuesta contundente ante situaciones que han conmovido al país contribuiría a fortalecer la confianza y despejar inquietudes.

4 % del PIB

Nova también señaló como prioritarios la educación y la delincuencia. Si bien reconoce avances en el sistema educativo tras la implementación del 4 % del PIB para el sector, sostuvo que aún se requieren ajustes en la inversión de los recursos para garantizar mayor eficiencia y mejores resultados.

En cuanto a la seguridad ciudadana, afirmó que continúa siendo un desafío pendiente que demanda acciones más efectivas.

Tema eléctrico

El tema eléctrico figura igualmente entre las principales preocupaciones. Los recientes apagones han generado malestar en comerciantes, trabajadores y familias.

Puedes leer: Congreso Nacional avanza en los preparativos para la rendición de cuentas del 27 de febrero

Aunque se han ofrecido explicaciones técnicas, considera que el Estado debe adoptar medidas que eviten la repetición de estos eventos, ya que un nuevo episodio de esa magnitud podría provocar mayor descontento social.

Salud

En esa misma línea, la joven Alerna Devers, residente en el Ensanche Espaillat, manifestó que la salud debe ocupar un lugar central en la alocución presidencial, especialmente por las situaciones registradas durante el año pasado y a inicios del presente en torno al SeNaSa.

Entiende que es necesario aclarar las dudas que persisten en la población y presentar propuestas o planes concretos que garanticen estabilidad y eficiencia en el sistema.

Sector eléctrico

Dionis Jamis, del sector Gualey, dijo que le gustaría escuchar al mandatario referirse a los problemas eléctricos y a la situación del orden público en los barrios.

Agregó que la acumulación de basura en distintas comunidades refleja, a su entender, falta de organización y respuesta de las autoridades municipales.

Consideró que el presidente debe plantear acciones concretas que aseguren mayor eficiencia en los servicios básicos.

Canasta familiar

Por su parte, Lorenza Rosales, residente en Los Ríos, expresó preocupación por el alto costo de los alimentos.

Señaló que productos esenciales como el arroz, el pollo y el plátano han alcanzado precios difíciles de asumir para muchas familias, por lo que pidió que se adopten medidas orientadas a reducir el costo de la canasta básica y priorizar la alimentación de la población más vulnerable.

En tanto, Julio González, residente en Los Alcarrizos, sostuvo que espera que el mandatario aborde la situación del SeNaSa y los escándalos de corrupción que, en su opinión, han impactado al país en los últimos meses.

Relató que su madre, quien padecía cáncer en etapa terminal, enfrentó retrasos en procedimientos médicos debido a dificultades con la cobertura del seguro. Aunque el proceso finalmente se resolvió, consideró que la respuesta no fue oportuna.

González agregó que, aunque reconoce las inauguraciones realizadas por el Gobierno, como la reciente puesta en funcionamiento del tramo hacia Los Alcarrizos del Metro de Santo Domingo, todavía percibe aspectos que deben mejorarse.

A su entender, más allá de las obras de infraestructura, el discurso presidencial debería priorizar los temas sociales y de salud que inciden directamente en la calidad de vida de la población.

Educación

Roxana Soto, residente en el kilómetro 17 de la Autopista Duarte, del barrio Arenoso, afirma que no hay amor hacia el prójimo, asegura que pérdida de la humanidad y el respeto dentro de los planteles.

Soto denunció una alarmante falta de ética en la convivencia escolar, señalando que el irrespeto es mutuo: desde alumnos que desafían a sus docentes hasta maestros que fallan en su trato hacia los jóvenes.

Ante esta situación, hace un llamado directo al presidente Luis Abinader para que intervenga en el rescate de la disciplina y los valores en las escuelas del país.