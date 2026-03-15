Dío Astacio encabeza acto en honor a Peña Gómez en SDE

SANTO DOMINGO ESTE. – Ante una multitud de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno (PRM), el alcalde Dío Astacio encabezó el homenaje por el 89 aniversario del natalicio de José Francisco Peña Gómez.

Durante el acto, Astacio reafirmó que el pensamiento del líder histórico se mantiene como un símbolo de resiliencia y compromiso democrático para la República Dominicana.

Bajo el lema “Honrando a Peña: juntos celebramos su vida, entrega y legado”, el Polideportivo de Invivienda fue el escenario donde el alcalde resaltó la trayectoria de Peña Gómez como un ejemplo de movilidad social.

«Su vida demuestra que el origen humilde no es barrera para alcanzar grandes metas a través de la educación y el esfuerzo», puntualizó Astacio ante una audiencia compuesta por líderes comunitarios y jóvenes de diversos sectores.