Dionis Sánchez niegan haya 12 mil militares en la frontera

Santo Domingo.- El senador de Pedernales, negó hoy que hayan 12,000 militares en la frontera de República Dominica con Haití.

“Debemos tener como meta, los dominicanos, asumir el control de la frontera, que no lo tenemos. No es verdad que tenemos control de la frontera, todo eso es mito. No es verdad que hay doce mil agentes apostado en la línea fronteriza», señaló el legislador.

Durante el Almuerzo semanal organizado por el Grupo Corripio, Sánchez indicó que el país debe trazarse como meta tener el control de la frontera.

Agregó que por la falta de personal y de control en la frontera los oficiales en ocasiones piden a nacionales haitianos vigilar el chequeo mientras realizan sus diligencias.

“Esa es la triste realidad de nuestro país porque hemos vivido de espaldas a la frontera” indicó.