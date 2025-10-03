Santo Domingo.– El diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) por Santiago, Bray Vargas, envió varios mensajes a su madre, luego de que circulara en redes sociales un video que lo involucra en un supuesto escándalo con un hombre que alega ser trabajador sexual.

En las publicaciones, Vargas expresó que lo más importante para él es la tranquilidad de su familia:

"Mami, solo me importa que tú estés bien y nada más. Yo estoy bien, de verdad, quiero que lo sepas para que no te sientas afligida por nada… Su tranquilidad es la mía y así será hasta que me muera", escribió el legislador.

El congresista agregó que el amor de su familia lo fortalece y aseguró que su madre siempre tendrá motivos para sentirse orgullosa de él.

Las declaraciones se producen tras la difusión en redes sociales de un video grabado en lo que aparenta ser la habitación de un hotel en Nueva York, donde un hombre reclama al legislador el pago de 120 dólares por presuntos servicios prestados.