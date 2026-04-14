Raphy Pina enfrenta nueva demanda federal por parte de Sir Speedy

Puerto Rico.- El productor musical Raphy Pina vuelve a colocarse en el foco público tras enfrentar una nueva demanda en un tribunal federal, esta vez presentada por el exponente urbano Sir Speedy, quien alega incumplimiento de contrato y manejo irregular de su obra artística.

Según el recurso legal, el artista cuyo nombre real es Juan Antonio Ortiz García sostiene que el empresario, vinculado a su sello discográfico, habría incumplido acuerdos relacionados con su carrera. Además, lo acusa de estructurar operaciones corporativas que, presuntamente, le permitieron evadir responsabilidades contractuales.

La demanda también plantea señalamientos sobre la titularidad de derechos de autor. De acuerdo con el documento, al menos una composición musical del cantante habría sido registrada sin reconocerlo como coautor, lo que ha generado cuestionamientos sobre el control y la administración de su catálogo.

Reclamos por regalías y falta de transparencia

A esto se suman reclamos por falta de pagos de regalías y ausencia de informes financieros. El intérprete asegura que, pese a que su música continúa disponible en plataformas digitales y generando ingresos, nunca recibió compensación ni detalles sobre las ganancias derivadas de su explotación.

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Aunque no se especifica una cifra exacta, el caso establece que la cantidad en disputa supera los 75 mil dólares. La acción legal incluye además a varias entidades vinculadas al productor, así como a otras partes no identificadas que habrían participado en las decisiones señaladas.